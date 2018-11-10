Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (4)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 25 ASKER YARALI, 7 ASKER ARANIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili; 25 askerin yaralandığını, 7 askerin de arandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"