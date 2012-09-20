Sınırda 'kirpi'li asker sevkiyatı başladı

Şırnak’ta bu sabah saatlerinde Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndan çıkan ve mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı Kirpi denilen zırhlı araçlar, Kuzey Irak sınır kesimine asker sevkiyatı yaptı.

Çakırsöğüt Tugay Komutanlığı’ndan çıkan çok sayıdaki Kirpi adı verilen zırhlı araç, jandarma komando askerlerini Kuzey Irak sınır kesimindeki birliklere götürdü. Frekans karıştırıcı Jammer’li araçlar ve silahlı korumalar eşliğinde yapılan sevkiyat sırasında, havadan ve karadan da sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Geçtiğimiz gün Bingöl'de silahsız askerlerin sivil otobüslerle nakli sırasında PKK'lıların düzenlediği roketli saldırıda 10 asker şehit olmuştu.