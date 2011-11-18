Sınırda kara, sınır ötesinde hava operasyonları sürüyor

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri, iç güvenlik harekatı kapsamında Doğu ve Güneydoğu’nun kırsalında PKK’ya karşı aralıksız operasyon yaparken, Kuzey Irak’ı kapsayan sınır ötesi harekatını da hava operasyonları ile sürdürüyor.



Sınır ötesi hava operasyonu kapsamında dün öğle saatlerinde Kuzey Irak’ta PKK’nın Zap kampının bulunduğu Nerve- Rekan bölgesi 2 savaş uçağı tarafından yeniden bombalandı. Kötü hava koşullarına rağmen geçmiş yıllardan farklı bir strateji uygulayan sınır içindeki kara birlikleri ise, kış üstlenmesine giren ve girmeye çalışan PKK’lıların arazide harekat alanlarını daraltmak için sürekli arama tarama faaliyeti sürdürüyor. İnsansız hava araçları ve istihbarata dayalı duyumları anında değerlendiren askerlerin, sürekli arazide operasyon halinde olduğu belirtildi.





Zap bombardıman altında



Diyarbakır’daki 2’nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8’inci Ana Jet Üssü’nden kalkan savaş uçaklarının, dün bir kez daha PKK’nın Kuzey Irak’taki Amediye kentinin doğusunda bulunan Zap kampı alanını bombaladığı belirtildi. Bölgesel Kürt yönetimi kaynakları ve resmi internet sitelerinde yer alan bilgilere göre, 2 savaş uçağı dün öğlen saatlerinde Zap kampı yakınlarındaki Nerve ve Rekan bölgelerini yeniden havadan bombaladı. Bölgedeki köylerin daha önce boşaltılması nedeniyle can kaybının olmadığı belirtilirken, bombardımanın bölgede korkuya neden olduğu belirtildi. Sınır ötesi hava operasyonlarının yanı sıra, Türkiye- Irak sınırında konuşlu bulunan topçu birliklerinden ise, uzun menzilli toplarla Irak topraklarındaki PKK kamplarının bombalandığı belirtildi.





'Asker kışladan çıktı'



PKK’ lılara karşı sınır ötesi hava operasyonları devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmiş yıllardan farklı olarak kötü hava koşullarına rağmen kışlalar yerine arazide olduğu ve arazi arama ve tarama faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Yurt içinde özellikle Türkiye- Irak sınır hattında yer alan Şırnak ve Hakkari ile Siirt, Diyarbakır ve Tunceli kırsalında sürdürülen kara operasyonlarının amacının kış üstlenmesine giren yada girmeye çalışan PKK’lıların harekat alanlarını daraltmak ve etkisiz hale getirmek olduğu belirtildi. Bölgede görev yapan üst düzey bir yetkili, operasyonel anlamda yeni bir strateji uygulandığını, geçmiş yıllarda kış mevsimlerinde adeta savunma pozisyonuna geçen ve PKK’lılardan gelecek saldırıları bekleyen askerlerin artık saldırı pozisyonda olduğu ve sürekli araziyi denetim altında tuttuğunu söyledi. Üst düzey yetkili şöyle konuştu:



"Geçmiş yıllarda kış mevsiminin gelmesi ile birlikte asker kışlalarına çekilir ve PKK’lılardan gelecek saldırılara karşı savunma pozisyonu alırdı. O zamanda arazide harekat alanı genişleyen örgüt mensupları hem rahat kış üstlenmesi yapar, hem de arazide dilediklerince hareket ederlerdi. Ama bu yıl ve son 2 aydır asker sürekli arazide dolaşıyor. Hem insansız hava araçları, hem de insana dayalı istihbarat ve duyumların alınması ve bunların ananda değerlendirilmesi ile arazide sürekli operasyon gerçekleştiriliyor. Asker, bu dönemde PKK’lı teröristlerin arazideki hareket alanlarını daraltıyor ve etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Uygulanan yeni strateji ile PKK’lıların harekat alanları daraldı ve kış üstlenmesine çoğu daha giremedi. Asker yeni dönemde kar kış demeden savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiği için, alan hakimiyetinin büyük kısmını da ele geçirmiş oldu."





