Sınırda IŞİD'e karşı hangi önlemler alındı?

Suç örgütlerinin sınır hattındaki arazileri kiraladıklarını ve tarım yapılma görüntüsü altında insan kaçakçılığı yaptığına dikkat çeken Kilis Valisi Süleyman Tapsız, sınır hattında uzun tarım bitkilerinin ekiminin yasaklandığını açıkladı. Rus uçağının düşürülmesinin ardından yeniden dikkatlerin çevrildiği sınır illerinden Kilis’te, yeni kamp bölgeleri hazırlanıyor. Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'a konuşan Kilis Valisi Süleyman Tapsız, güvenlik amacıyla kurulacak duvarın, öncelikle IŞİD bölgelerine yönelik olacağını açıkladı.

Rusya’nın uçağının düşürülmesinin ardından bölgede başgösteren gerginlikte Rus uçaklarının bombaladığı Azez bölgesinin hemen karşısında yer alan Kilis’te halk, Rusya’nın hava bombardımanlarını fazlasıyla hissediyor. Bu bombardımanlardan birisine, Tapsız’la Öncüpınar ve Elbeyli’deki iki kampta yaptığımız ziyaret sırasında da tanık olduk. Sınırın hemen karşısındaki hava bombardımanlarında çıkan gök gürültüsü benzeri seslerin duyulmasını kanıksayan sığınmacılar ve yerel halk, günlük yaşantısına devam ediyor. Türkiye’deki iki sığınmacı kampının yanı sıra sınırın Suriye tarafında sekiz sığınmacı kampının koordinesinden sorumlu olan Tapsız, şu bilgileri verdi:

Duvar, DAEŞ bölgelerine

Sınır güvenliği ile ilgili Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi (SFGS) kapsamında 911 kilometrelik Türkiye-Suriye sınır hattında uygulanacak. Proje, sınırların korunması, Kaçakçılığın ve yabancı savaşçıların geçişinin engellenmesi kapsamında çeşitli sınır fiziki tedbirlerin yapılmasını kapsıyor. Bu proje; Kilis Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde kritik öneme sahip yerlerden başlamak üzere aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada modüler duvar, yol, aydınlatma, güçlendirilmiş kafes tel, beton temelli fens teli gibi engel unsurlarının yapılması planlanıyor. İlerleyen aşamalarında güvenlik kuleleri ve kamera sistemleri kurularak izleme ve kontrol sistemi entegre edilecek. Kilis sınırında ilk etapta, 27 km. sonra da toplamda 42 km. duvar yapılacak. Kritik öneme haiz, karşıda DEAŞ’in olduğu bölgeler için 27 km.lik bölümü hemen yapılacak.

Sınırdaki arazileri kiralıyorlar

Sınırın ‘sıfır noktası’nda köyler ve bahçeler var. Bahçelerin kapıları sınıra açılıyor. Bu bölgenin insanları yıllarca kaçakçılıkla uğraşmış. Ancak, kaçakçılık zaman içinde nitelik değiştirmiş. Sigara, eşya ve çay kaçakçılığı yapılırken, şimdi Suriyelileri getirip götürmeye başladılar. Son dönemde hem adli hem de güvenlik önlemleriyle bu işleri yapan kişiler hakkında teröre yardım ve yataklıktan tutuklamalar başladı. Ayrıca, sınıra yakın zeytin bahçeleri veya arazilerin muvazaalı olanları aylık 100 liraya noterden tasdikli olarak kiralanıyor. Ekilip biçilmek adına. Fakat, bu kiralama sonucunda farklı işler yapılıp sınırdan yasadışı geçişler gerçekleştiriliyor.

Mısır yasağı

Sıfır noktasında köylülerin arazisi var. Yüksek boylu bitki ekimi yapılıyor Mısır gibi. Mısır tarlaları içinden insan kaçakçılığı faaliyetleri vardı. Diğer valiliklerle birlikte sınıra 200 metre uzakta mısır gibi uzun boylu bitkilerin ekimini mecburen yasakladık. Bazı kritik bölgeler, geçici güvenlik bölgeleri ilan edildi.

Terör eğitimi iddiaları

Kamplarda terör eğitimi diye bir şey kesinlikle mümkün değil. Her mültecinin biyometrik verileri alınıyor ve çipli kimlik kartları düzenleniyor giriş-çıkış sırasında ekrana kişinin görüntüsü yansıyor ve X-Ray cihazından geçerek kamplara giriş-çıkış yapabiliyorlar.

Kayıt dışı Suriyeli yok

Kilis’te kayıt dışı Suriyeli yok. Kayıdı olmayanlara hiçbir hizmet verilmiyor. Suriye plakalı araç yok. Hepsi Türkiye’de plakaya bağlandı. Trafik suçu işlediğinde artık nakit para cezası ödüyorlar. Ancak, bankacılık işlemlerinde sıkıntı yaşanıyor. Banka hesabı açamıyorlar. Bunun aşılması lazım. Bu nedenle kent içinde Suriyelilerin içinde olduğu ticari işlemlerde sürekli nakit akışı var.

Suriyelilere özel radyo

Yakında, Bölgede yaşayan Suriyelilere yönelik bir radyo yayını başlayacak. Hem bölgede yaşanan son gelişmeler, hem de Suriyelilerin ülkemize uyum sağlamalarına yönelik yayınlar planlanıyor. Tabii bu yayını STK’lar yapacak. gazete ve Dergi yayımcılığıyla ilgili aynı şekilde çalışmalar var.

BREZİLYA’DAN BİLE GELEN VAR

Kilis Valisi Süleyman Tapsız’ın verdiği bilgilere göre sınırda alınan güvenlik önlemleri sonucunda 2013’ten bugüne kadar 53 farklı ülkeden 717, Türkiye’den de 43 kentten 237 kişi sınırı yasadışı geçiş yaparken şüpheli olarak yakalandı. Yurtdışından gelenlerin yoğunluğu Rusya (Dağıstanlılar, Çeçenler), Çin (Uygur Türkleri), Endonezya üzerinde yoğunlaşıyor. Avrupa’dan ise Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika’dan gelenlerde yoğunlaşma var. Ayrıca, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan, Mısır yoğun gelişler var. Brezilya, Güney Kore, Fransız Guyanası, Slovakya, Senegal’den gelenler dahi var.