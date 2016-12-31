T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sınırda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında ele geçirilen 16 kilogram patlayıcı, incelenmek üzere emniyete götürüldü

31 Aralık 2016 20:42

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü IŞİD'e ait 16 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’in Türkiye'de sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere Suriye sınırında patlayıcı gönderdiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine sınır hattında inceleme yapan ekipler, Büyük Naneli Mahallesi'nde çuvallar içinde 16 kilogram toz TNT, yaklaşık 300 metre infilaklı fitil, 36 elektrikli kapsül, 6 intihar yeleği butonu ve 5 el bombası fünyesi buldu.

Ele geçirilen patlayıcı, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ETİKETLER

şanlıurfaışidpatlayıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24