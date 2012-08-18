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Sınırda bu yıl da bayramlaşma olmayacak

Türkiye ile Suriye'de yaşayan akrabalar arasında sınır ötesinde yapılan bayramlaşma programı, bu yıl da yapılmayacak

18 Ağustos 2012 17:19

Türkiye ve Suriye'deki akrabalar arasında sınır ötesinde yapılan bayramlaşma programı, bu yıl da yapılmayacak. Mardin Valisi Ayvaz,'İnşallah Kurban Bayramı'na kadar Suriye istikrara kavuşur ve bayramlaşma tekrar yapılır' dedi.
 
Türkiye ile Suriye'de yaşayan akrabalar arasında sınır ötesinde yapılan bayramlaşma programı, bu yıl da yapılmayacak.

Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Suriye sınırında bulunan Nusaybin ilçesinde bayramlaşma programlarının her yıl güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayvaz, vatandaşların Suriye'de bulunan akrabalarıyla hasret giderdiğini, bayramlaştığını, güzel görüntüler oluştuğunu belirtti.

Ancak Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle artık bayramlaşma programlarının yapılamadığına değinen Ayvaz, Suriye'de yakınları olanların, endişe içinde olduğunu bildirdi.

Suriye'deki dramın herkes gibi Mardinlileri de çok üzdüğünü ifade eden Ayvaz, 'Bir an önce bu olayların düzeleceğini umut ediyoruz. Hem Nusaybin hem de Kamışlı halkının yine eski güzel günlerine dönmesini bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'na kadar ortalık sakinleşir, bu olaylar kapanır, Suriye istikrara kavuşur ve bayramlaşma tekrar yapılır' dedi.

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Derneği Başkanı Ahmet Akgül de bu durumdan en fazla etkilenen ilin Mardin olduğunu kaydetti.

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