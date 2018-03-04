T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sınırda 69 tabancayla yakalanan 3 kişi DEAŞ'lı çıktı

ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı

04 Mart 2018 18:33

ŞANLIURFA, (DHA) - SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.
Akçakale 2\'nci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, dün yaptığı denetimde, Kepezli Mahallesi\'nden sınırı yasa dışı yollarla geçerek, Türkiye\'ye giren Suriye uyruklu M.B. (22), M.A. (21) ve A.R.\'yi (39) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve yanındaki çantalarda yapılan aramalarda; 10 uyuşturucu hap, 69 tabanca ve 95 şarjör ele geçirildi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan Suriye uyruklu 3 şüphelinin, hakkında yapılan incelemede, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgüt adına planlanan eylemlerde kullanılmak üzere silah ve lojistik teminine aracılık yaptığı saptandı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAAkçakaleDEAŞ üyesiTabur KomutanlığıKepezli MahallesiTürkiyeSuriyeGözaltınaTerörle MücadeleMüdürlüğüDEAŞFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24