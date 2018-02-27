T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sınırda 3'ü çocuk 5 kişi donarak öldü

Cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı

27 Şubat 2018 18:41

Yasa dışı yollarla Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3’ü çocuk, 1’i kadın 5 kişi donarak hayatını kaybetti. Cenazaler Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı Köyü'nün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, beş tane cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3’ü çocuk, 1’i kadın 5 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.

Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı. (DHA)

ETİKETLER

Hakkarisınıryasa dışıdonma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24