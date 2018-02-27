Sınırda 3'ü çocuk 5 kişi donarak öldü

Yasa dışı yollarla Hakkâri'nin Şemdinli İlçesi'nden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 3’ü çocuk, 1’i kadın 5 kişi donarak hayatını kaybetti. Cenazaler Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik beldesi Samanlı Köyü'nün yakınlarında, sınırın diğer tarafında, beş tane cesedi gören köylüler, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu 3’ü çocuk, 1’i kadın 5 kişinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmek isterken, donarak yaşamını yitirdiklerini belirledi.

Jandarmanın haber vermesi üzerine cenazeler, Iraklı yetkililer tarafından sınırdan alındı. (DHA)