-Sınıra tel örgü yapımına başlandı ATİNA (A.A) - 06.02.2012 - Yunanistan'ın Meriç (Evros) bölgesinde kaçak göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için, Türk-Yunan sınırına tel örgü yapımına başlandı. Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis, Evros ilinde Orestiada (Kumçiftliği) bölgesinde oluşturulan Sınır Gözetim Operasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kastanies (Çörekköy) ile Nea Vissa (Yenibosna) arasında 3 milyon 162 bin avro bütçe ile Ağustos sonu ya da Eylül başında bitmesi planlanan tel örgünün inşasına başladığını bildirdi. Tel örgüden barikatın hem pratik hem de sembolik değeri olduğunu, gerek insan tacirlerinin gerek kaçak göçmenlerin cesaretini kıracağını ifade eden Papuçis, "bunun Yunan ve Türk makamlarının yasa dışı göçle mücadeledeki işbirliğinin bir ürünü olduğunu" söyledi. Papuçis, Yunanistan'ın daha fazla yasadışı göçmeni kaldıramayacağını belirtti ve şöyle dedi: "Tel örgüden duvar aynı zamanda Yunanistan'ın herkesin kolayca girebileceği bir yer olmadığını gösterecektir. Yunanistan'ın diğer Avrupa ülkelerine geçişte transit bir ülkeye dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Hükümetin bu girişimi bölge halkının refah ve güvenliğinin sağlanmasını hedeflemektedir" Duvarın yapımına karşı gösterilen tepkilere değinen Papuçis, inşaatın devam edeceğini çünkü bunun devlet tarafından çıkarılan kanun çerçevesinde yapıldığını söyledi. Papuçis, yeni İltica Kanununa göre, şu anda ülkede bulunanların iltica başvurularının değerlendirilerek ancak hak edenlere verileceğini, diğerlerinin ise Yunanistan'a yasadışı yollardan girme girişimlerinde bulunmamaları gerektiğini ifade etti. Papuçis, tel duvarın inşasının tamamlanmasının ardından sınırın denetiminin 25 termal kamera ile sağlanacağını söyledi. AB Komisyonunun İçişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom'un bölgeyi şubat ayı sonunda ziyaret etmesinin beklendiğine işaret eden Papuçis, yasadışı göçle mücadele çerçevesinde aldıkları önlemleri anlattı. AB desteği ile "DAGRES-ATE" şirketi tarafından inşa edilecek çift tel örgünün yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 10,3 km uzunluğunda olduğu öğrenildi.