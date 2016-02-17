Sınıra tanklar sevk edildi; namlular Suriye'ye çevrildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kilis'in Suriye sınırında bulunan kritik noktalarına Fırtına Obüs tankları, tank, topçu bataryaları ve zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sabahın erken saatlerinden itibaren Kilis'teki, Akçabağlar Üst bölgesi başta olmak üzere bazı askeri birliklerden Fırtına Obüs Topları, tank, zırhlı araç ve topçu bataryaları Yüksektepe Hudut Karakolu içerisine konuşlandırıldı. Jandarma, askeri sevkıyat sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, yol güzergahında basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

Fırtına obüs topları, tank ve topçu bataryaları hazır hale getirilerek namluları Suriye'ye çevrildi.