T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sınıra tanklar sevk edildi; namlular Suriye'ye çevrildi

Jandarma, askeri sevkıyat sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, basın mensuplarının görüntü almasını engelledi

17 Şubat 2016 12:30

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kilis'in Suriye sınırında bulunan kritik noktalarına Fırtına Obüs tankları, tank, topçu bataryaları ve zırhlı araçlar konuşlandırdı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Sabahın erken saatlerinden itibaren Kilis'teki, Akçabağlar Üst bölgesi başta olmak üzere bazı askeri birliklerden Fırtına Obüs Topları, tank, zırhlı araç ve topçu bataryaları Yüksektepe Hudut Karakolu içerisine konuşlandırıldı. Jandarma, askeri sevkıyat sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, yol güzergahında basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

Fırtına obüs topları, tank ve topçu bataryaları hazır hale getirilerek namluları Suriye'ye çevrildi.

ETİKETLER

suriyekilissınırnamlusavaşışidypgmevzi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24