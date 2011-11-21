-Sınıra kadar patlak lastikle geldiler HATAY (A.A) - 21.11.2011 - Türk hacılarını taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıda yaralanan otobüsün yedek şoförü Naci Özata, ''Saldırı anında bir an öleceğimizi düşündük ama çok şükür ülkemize döndük'' dedi. Antakya Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde tedavisi süren Özata (51), üç gün önce 71 EP 806 plakalı otobüsle Şanlıurfa'ya giden 26 hacının bulunduğu otobüsle Mekke'den yola çıktıklarını ve dün 00.30 sıralarında Suriye'nin Hama ile Humus kentleri arasında bir kavşakta yol sormak için durduklarını söyledi. Bu sırada kendisinin de istirahate çekilmek için arka koltuğa gittiğini ve diğer şoför Erdal Sürmeli'nin direksiyon başına geçtiğini ifade eden Özata, ''Bu sırada iki hacı adayımız otobüsten inerek kavşakta bekleyen Suriyeli askerlere yol sormak istedi. Daha hacılarımız iner inmez bir anda ateş altında kaldık. Hemen iki hacı adayımız otobüse döndü ve biz ilerlemeye başladık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda hacıların tümü otobüsün koridorunda yere yattı. Bu sırada Türk Konsolosluğunu arayarak ne yapmamız gerektiğini sorduk. Konsolosluktaki yetkililer bizlere hiç durmadan ilerleyerek sınır kapısına gitmemizi önerdi. Biz de otobüsümüzün arka lastiği patlamasına rağmen hiç durmadan ilerledik ve Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldik. Bir an öleceğimizi düşündük ama çok şükür ülkemize döndük'' diye konuştu.