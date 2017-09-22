Sınıra iş makineleri sevkiyatı (2)

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REYHANLI'YA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine TIR'lar üzerinde zırhlı askeri araç sevkiyatı yapıldı

22 Eylül 2017 00:13

REYHANLI\'YA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay\'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerine TIR\'lar üzerinde zırhlı askeri araç sevkiyatı yapıldı. Akşam saatlerinde İskenderun istikametinden TIR\'lar üzerinde taşınan zırhlı askeri araçlar Kırıkhan İlçesi’ne bağlı Topboğazı bölgesinden geçerek Reyhanlı \'ya geldi. Zırhlı askeri araçlar, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde konuşlu bulunan çeşitli askeri birliklere sevk edildi.
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) -

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