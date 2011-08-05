Sınıra hendek adaya asker

T24 - Türk-Yunan sınırının hemen hemen tümünü kapsayan hendek 120 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğinde olacak. İlk iki bölümden oluşan 20 kilometresi kazıldı. Hendek, hem tankların, hem kaçak göçmenlerin geçişini engelleme amacını taşıyor. Hendeğin bitiminde, Batı Trakya’daki Yunan askerlerinin önemli bir bölümü adalara kaydırılacak.



Hürriyet'in haberine Yunanistan, Meriç hududunda yaklaşık 20 kilometrelik bölümünü kazdığı 30 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğindeki hendeği 120 kilometreye uzattığında, Batı Trakya’daki askeri güçlerinin önemli bir bölümünü Ege adalarına nakletmeyi planlıyor.



Meriç’deki “Hendek projesi”nin haritasını yayınlayan internet gazetesi To Vima’ya göre, projenin tamamlanmasından sonra bu bölgedeki askeri güçlerin büyük bir bölümü personel ihtiyacının bulunduğu adalara nakledilebilecek. Meriç’de Türk-Yunan sınırının hemen hemen tümünü kapsayan hendek, hem tankların geçişini imkansız kılacak, hem kaçak göçmenlerin Yunanistan’a gelişini önleyecek, hem de Meriç, Arda ve Dimoteka kasabası yakınındaki Eritropotamos nehirlerinin kış mevsimlerinde taştıklarında tarım arazilerine verdikleri zararı sınırlayacak. Küçük bir bölümü sınırdan uzak mesafede de olsa Bulgaristan’a doğru da uzaması planlanan hendeğin Meriç’de Karaağaç’ın karşısında bulunan 14.5 kilometrelik ilk etabı tamamlandı. İkinci etaptan da 5 kilometrelik bölüm kazıldı.





‘Kriz’ diye tel örgüden vazgeçtiler



Yetkililer, bu bölgeden kaçak göçmen geçişlerinin artık yok denecek kadar azaldığını belirtti. Kazı çalışmaları şimdi Nea Vissa köyünden Ardania köyüne kadar uzanan 13.5 kilometrelik ikinci aşamaya girdi. Yunan hükümeti yılbaşında göçmen kaçakçılığına karşı Nea Vissa köyü civarında 12.5 kilometrelik bir tel örgü inşa edeceğini açıklamıştı. Ancak ekonomik kriz yüzünden bu proje kağıt üzerinde kaldı. Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis, tel örgünün inşa edileceğini tekrarlamakla birlikte zaman vermedi.





‘Tankların geçişi imkânsız’ diyorlar



Proje çerçevesinde hendeğin bazı noktalarında köprü de inşa edilecek. Askeri uzmanlar, hendek projesi tamamlandığında Yunanistan’ın önemli bir savunma sorununun ortadan kalkacağını söylediler. Uzmanlar, tankların geçebilmesi için seyyar köprülerin en uzun 26 metre olduğunu belirterek, hendeğin 30 metre genişliğinin geçişi imkânsız kıldığını ileri sürdüler. Yunanistan’ın, Meriç nehrindeki sınırından Yunan topraklarına geçen kaçak göçmenleri önlemek amacıyla AB’den istediği ve kısa adıyla FRONTEX olarak tanımlanan Muhafız Gücü, sonbahardan bu yana Türk-Yunan sınırında devriye geziyor.





210 gündür kazılıyor



Hendek için 210 gündür devam eden çalışmalarda 12 subay ve 452 er görev yapıyor. Bugüne kadar 159.600 iş saatinde toplam 1.5 milyon metreküp hafriyat yapıldı. Projede askeri uzmanların yanısıra, Selanik Üniversitesi öğretim üyeleri de yer aldı. Hendeğin ne zaman tamamlanacağı konusunda bir tarih verilmedi.





