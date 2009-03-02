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Sınıra büyük askeri sevkiyat

Şırnak'ta tank ve mühimmattan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

02 Mart 2009 02:00

Tank ve mühimmattan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak'ta PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarını sürdürürken, sınır birlikleri ve Cudi Dağı eteğindeki Hisar Tabur Komutanlığı'na son dönemlerin en büyük tank ve mühimmat sevkiyatını gerçekleştirdi. Tank ve mühimmattan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoyun geçişi sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Şırnak ve çevresinde son günlerin en yoğun askeri hareketlilik bugün yaşandı. Güvenlik güçleri, bölgede PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için ağır kış şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürürken, bugün bölgede askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Cizre Tank Tank Taburu ve Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki eski Haç Konaklama Merkezi'nde konuşlu tankların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 araçlık konvoyla Irak sınırındaki birlikler ve Cudi Dağı eteğindeki Hisar Taburu Komutanlığı'na tank, mahimmat ve konteynır sevkiyatı gerçekleştirildi.

Konvoya havadan Sikorsky helikopterler karadan da frekans karıştırıcı Jammer'li ve zırhlı araçlar eşlik etti. Konvoyun geçiş yollarındaki kritik noktalarda da askerler önlemler aldı. Son dönemlerinin en büyük sevkiyatının, bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte, eylem hazırlığında olan PKK'lılara yönelik operasyonlar için gerçekleştirildiği öğrenildi.

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