Sınıra askeri sevkiyat sürüyor; tanklar Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de YPG kontrolünde bulunan Afrin bölgesine yönelik başlattığı harekât kapsamında sevk edilen tanklar ve zırhlı araçlar sınır bölgesine konuşlandırıldı.
Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sevkiyat gece geç saatlere dek sürerken bazı askeri araçlar Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan sınırı geçerek Suriye'nin Azez ilçesine girdi.
Başbakan Binali Yıldırım, kara birliklerinin de operasyonda yer alacağını açıklamıştı.