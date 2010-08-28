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Sınır yönetimi askerden alınıp sivile verilecek

Entegre sınır yönetiminde taslak şema oluştu. Sınır güvenliğinin askerden alınıp sivil otoriteye devrini öngören proje, Macaristan'da uygulanan yöntemle aynı olacak.

28 Ağustos 2010 03:00

T24 - Entegre sınır yönetiminde taslak şema oluştu. Sınır güvenliğinin askerden alınıp sivil otoriteye devrini öngören proje, Macaristan'da uygulanan yöntemle aynı olacak.




Sınır güvenliğinin askerden alınıp sivil otoriteye devredilmesini kapsayan projede önemli mesafe alındı. Türkiye'nin Irak, İran, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Ermenistan'la olan sınırlarının güvenliğinin Macaristan'da uygulanan yöntemle sağlanması öngörülüyor.


Sabah gazetesinin haberine göre; AB ile yürüttüğü "Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı" projesinde taslak yönetim ve kuruluş şeması da oluştu. İngiltere ve Macaristan ile yürütülen projenin birinci aşama eşleştirme programının açılışı 3 Haziran'da İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AB Türkiye Delegasyonu Direktörü Marc Prerini, AB Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, İngiltere ve Macaristan Büyükelçileri ile Macaristan Emniyet Genel Müdürü'nün katılımıyla gerçekleşmişti. Macar proje yerleşik eşleştirme (RTA) danışmanı Albay Gabor Kovacs ile proje uzmanı Janes Janel tarafından hazırlanan taslak yönetim şeması, İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Macar Albay Kovacs ile uzman Janel, bu konuda bakanlık yetkilileri ile biraraya geldi.




Genel müdürlük olacak


İçişleri Bakanlığı bünyesinde Türkiye Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulacak. Şemaya göre, Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü; deniz sınırları bölümü, kara sınırları bölümü, sınır kontrol bölümü, adli bölüm, yabancı polislik ve taşra müdürlüklerinden oluşuyor. İçişleri Bakanlığı, RTA danışmanı Macar Albay Gabor Kovacs ve proje uzmanı Janes Jenel tarafından hazırlanan yönetim ve kuruluş şeması taslağını incelemeye aldı. Proje 2012'de kademeli olarak hayata geçirilecek. İlk uygulamaya batı sınırlarında başlanacak. Beş yıl içinde asker sınırlardan çekilecek. Dış sınırlarımızın askerden alınarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi planlanıyor. Yönetim şemasında oluşturulacak sivil yapının merkez ve taşra yapılanması da ayrıntılı biçimde belirlendi.




Taslak şemadaki kuruluş ve yönetim


 Deniz Sınırları Bölümü:

- Karadeniz BC

- Ege Denizi BC

- Akdeniz BC 

 Kara Sınırları Bölümü 

 Sınır Kontrol Bölümü 

 Adli Bölüm 

 Yabancı Polislik Bölümü 

 Karadeniz Sınır Komutanlığı 

 Ege Denizi Sınır Komutanlığı 

 Akdeniz Sınır Komutanlığı 

 Güneydoğu Kara Sınır Komutanlığı 

 Doğu Sınır Komutanlığı 

 Hava Sınır Komutanlığı 

 Bölgesel Kuruluşlar 


 Merkeze Teşkilat:

- Risk Analizi Bölümü

- Yabancı Polislik Bölümü

- Eğitim Bölümü

- Adli Bölüm

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