Sınır yönetimi askerden alınıp sivile verilecek

T24 - Entegre sınır yönetiminde taslak şema oluştu. Sınır güvenliğinin askerden alınıp sivil otoriteye devrini öngören proje, Macaristan'da uygulanan yöntemle aynı olacak.



Sınır güvenliğinin askerden alınıp sivil otoriteye devredilmesini kapsayan projede önemli mesafe alındı. Türkiye'nin Irak, İran, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Ermenistan'la olan sınırlarının güvenliğinin Macaristan'da uygulanan yöntemle sağlanması öngörülüyor.





Sabah gazetesinin haberine göre; AB ile yürüttüğü "Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı" projesinde taslak yönetim ve kuruluş şeması da oluştu. İngiltere ve Macaristan ile yürütülen projenin birinci aşama eşleştirme programının açılışı 3 Haziran'da İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AB Türkiye Delegasyonu Direktörü Marc Prerini, AB Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozkır, İngiltere ve Macaristan Büyükelçileri ile Macaristan Emniyet Genel Müdürü'nün katılımıyla gerçekleşmişti. Macar proje yerleşik eşleştirme (RTA) danışmanı Albay Gabor Kovacs ile proje uzmanı Janes Janel tarafından hazırlanan taslak yönetim şeması, İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Macar Albay Kovacs ile uzman Janel, bu konuda bakanlık yetkilileri ile biraraya geldi.



Genel müdürlük olacak



İçişleri Bakanlığı bünyesinde Türkiye Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulacak. Şemaya göre, Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü; deniz sınırları bölümü, kara sınırları bölümü, sınır kontrol bölümü, adli bölüm, yabancı polislik ve taşra müdürlüklerinden oluşuyor. İçişleri Bakanlığı, RTA danışmanı Macar Albay Gabor Kovacs ve proje uzmanı Janes Jenel tarafından hazırlanan yönetim ve kuruluş şeması taslağını incelemeye aldı. Proje 2012'de kademeli olarak hayata geçirilecek. İlk uygulamaya batı sınırlarında başlanacak. Beş yıl içinde asker sınırlardan çekilecek. Dış sınırlarımızın askerden alınarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Sınır Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi planlanıyor. Yönetim şemasında oluşturulacak sivil yapının merkez ve taşra yapılanması da ayrıntılı biçimde belirlendi.



Taslak şemadaki kuruluş ve yönetim



Deniz Sınırları Bölümü:



- Karadeniz BC



- Ege Denizi BC



- Akdeniz BC



Kara Sınırları Bölümü



Sınır Kontrol Bölümü



Adli Bölüm



Yabancı Polislik Bölümü



Karadeniz Sınır Komutanlığı



Ege Denizi Sınır Komutanlığı



Akdeniz Sınır Komutanlığı



Güneydoğu Kara Sınır Komutanlığı



Doğu Sınır Komutanlığı



Hava Sınır Komutanlığı



Bölgesel Kuruluşlar





Merkeze Teşkilat:



- Risk Analizi Bölümü



- Yabancı Polislik Bölümü



- Eğitim Bölümü



- Adli Bölüm



