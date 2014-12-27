Başbakan Davutoğlu'nun kitabının da korsanı basıldı

Milyonlarca liralık yasadışı sektörü yöneten kitap korsanları, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye'nin uluslararası konumunu anlattığı Stratejik Derinlik isimli kitabını kopyaladı. Kitap korsanları, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 101 baskı yapan kitabını basıp, sattı; internetten de kullanıma açtı. Yapılan operasyonlar sonucu kitaplar piyasadan toplanırken, dijital baskıları da internetten kaldırıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Korsan Kitap İhbar Hattı'na gelen bir ihbarı değerlendiren Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, matbaalardan sonra sanal ortama da operasyon düzenledi. Başbakan Davutoğlu'nun kitabının izinsiz indirilmesini sağlayan internet siteleri uyarı üzerine kitabın linkini kaldırdı.

Başbakan’ın yazdığı kitabı bile…

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Muharrem Kaşıtoğlu, yaptığı açıklamada, yılın son operasyonuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu net olarak şu anlama geliyor; korsancılar o kadar gözü kara ve o kadar cesur ki, ülkenin başbakanının yazdığı telifli kitabını bile korsan olarak yayınlıyorlar. Sayın Başbakanımız’ın kitabının iki türlü korsanı var pek çok kitapta olduğu gibi. Bir fiziki korsan, elimizde tuttuğumuz bu şekliyle yayınlanan. Bundan bugüne kadar binlerce korsan ele geçirdik Stratejik Derinlik kitabından. Dijital mecralarda da internette de onlarca siteyi kapattık bu kitabın korsanının yayınını yapan bedava indirebilme imkânı bulduğunuz onlarca siteyi de kapatmış durumdayız.”

Hiçbir kitap korsanı hapse girmedi

Bu yıl 205 dava ve soruşturmaya müdahil olduklarını ancak hiçbir kitap korsanının hapse girmediğini belirten Kaşıtoğlu, “Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Haklarında onlarca davası olan korsan kitap basıcılarının elini kolunu sallaya sallaya hala bu ülkede gezebiliyor olmaması gerekiyor” dedi.

Piyasa değeri 15 milyon lira

Türkiye’nin korsan kitapla mücadele örgütü Türkiye Basım yayın meslek Birliği verilerine göre, 2014 yılı içinde yapılan korsan operasyonlarında 900 bin korsan kitap, kitap materyali ve 34 matbaa ele geçirildi. Piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan kitap ve baskı ekipmanlarına el konuldu.