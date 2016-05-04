Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Can Dündar'a ödül

Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla düzenlenen gecede basın kahramanlarını andı. Paris Ron Poin Tiyatrosu'nda düzenlenen dayanışma gecesinde, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a "Paris Şehir Madalyası" ödülü verildi. Yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle Paris’e gidemeyen Dündar, gönderdiği mektupta Türkiye’de gazeteciliğin yargılandığını belirterek “Gerçek temyiz mahkemesi tarihtir” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun elinden Can Dündar adına madalyayı alan eşi Dilek Dündar, gösterdikleri dayanışma nedeniyle Paris Belediyesi’ne teşekkür etti. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, yaptığı konuşmada, “Can Dündar, gazeteciliğin vücut bulmuş hali. Cesareti ve karakteriyle bu mesleğin tanımı” ifadelerini kullandı. Ödül töreninin ardından Türkiye’de basın özgürlüğünün durumu üzerine konuşuldu. Gazeteci Kadri Gürsel, Türkiye’de gazeteciliğin öldüğünü ve hâlâ direnen gazeteciler olmasına rağmen ümitsiz olduğunu söyledi. Ünlü Fransız gazeteci Ali Baddou’nun, “Türkiye’de gazeteciliğin geleceğinden endişe duyuyor musunuz?” sorusuna ise “Endişe ifadesi yaşadığımız durumu anlatmakta yetersiz kalıyor” yanıtını verdi. RSF Genel Sekreteri Deloire, “Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya 2 yıl mahkûmiyet aldı. İMC TV’nin haber müdürü bir tweet’ten dolayı hâkim karşısına çıktı. Türkiye’de her gün gazeteciler işten atılıyor, Erdoğan’a hakaretten yargılanıyor. Sadece gazeteciler değil, medya kurumları da baskı altında” dedi.

Prestijli ödül

Dündar’a verilen madalya, Paris’in en prestijli ödülü olarak kabul ediliyor. 1911 yılında verilmeye başlanan ödüle layık görülen isimler arasında Dalay Lama, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, oyuncu Jane Fonda, tenisçi Rafael Nadal, şarkıcı Paolo Conte, yönetmen Ettore Scola, Orhan Pamuk, Ara Güler, Paul Auster gibi isimlere verilmişti.