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Dünya

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLERDEN ÇAĞRI ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 19:55

-SINIR TANIMAYAN GAZETECİLERDEN ÇAĞRI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, "Türk adalet sisteminin, sadece işlerini yapan gazetecilere karşı terörle mücadele tedbirlerine başvurmayı sınırlandırması" çağrısında bulundu. Örgütün Türkiye'ye 6 günlük ziyaretinin sonunda yapılan yazılı açıklamada, özellikle terörle mücadele kanununun terör örgütünün propagandasıyla ilgili hapis cezaları öngören maddelerine dikkat çekildi ve bu durumun acilen ortadan kaldırılması gerektiği belirtildi. Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda 1990'lardan beri gelişme sağlandıysa da daha yapılacak çok şey bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Türkiye'nin hala basın özgürlüğüne saygı gösteren bir ülke olmadığı, gazeteciliğin bu ülkede hapis ve tehdit riski taşıyan tehlikeli bir meslek olduğu" iddia edildi. Açıklamada, Türk yetkililerine basın özgürlüğünü savunmayı ulusal öncelik yapması çağrısında bulunuldu. 13-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da incelemelerde bulunan heyet, gazeteciler, gazetecilerin avukatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

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