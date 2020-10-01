Sınır Tanımayan Gazeteciler, sosyal medya yasası hakkında 'endişeli': "Platformlarda artık eşi benzeri görülmemiş seviyede sansürcülük bekleniyor"

Sınır Tanımayan Gazeteciler(RSF), bugün yürürlüğe giren yeni sosyal medya yasası hakkında endişeli olduklarını belirtti.

RSF, yenin yasanın hükûmete sosyal medya üzerinde çok daha fazla kontrol vereceğini ifade ederken, "sözünü sakınmayan" gazetecilerin sansürlenebileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Yeni hükümler Türkiye hükümetine sosyal medya üzerinde ciddi bir kontrol veriyor. Eğer platformlar taleplere uyarsa birçok internet gazetecisi direkt olarak yargılanma tehditiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

"Zaten internet üzerinden muhalifliğin her türlüsü sistematik ve keyfi müdahaleyle karşı karşıyaydı" diyen Önderoğlu, "Platformlarda artık eşi benzeri görülmemiş sansürcülük bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN | Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi

RSF, 31 Temmuz’dan bu yana internet üzerindeki 347 makalenin “milli güvenliğe tehdit, unutulma hakkının ihlali” gibi nedenlerle sansüre uğradığını tespit etti. Sansür talebinin yalnızca yetkililerden değil, özel şirket ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gibi kişilerden de geldiği belirtildi.

Çoğunlukla Cumhuriyet, Birgün, soL ve OdaTV sitelerinde İstanbul’un Ataşehir semtindeki kamu binalarının inşaatının Bilal Erdoğan’ın oğluna verilmesi kararını eleştiren haberler yer aldı. İstanbul sulh hakimi, ‘kişisel itibar ve hakların korunması’ gerekçesiyle Cumhurbaşkanı’nın oğlundan söz edilen 57 makaleye erişimi engelledi.

30 Temmuz’da Gaziantep’te bir yerel hakim, Yurt Haberleri isimli sitede Murat Güres tarafından bir yazıyı “Rektör Ali Gür’ün kişiliğine saldırı” gerekçesiyle sansürledi.

3 siteye erişim tamamen engellendi

Bu süreçte 3 internet sitesine de erişim tamamen engellendi. Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesine erişim engeli koydu.

Gazeteci Can Dündar’ın kurduğu Özgürüz Radyoya’da 13 Ağustos’ta BTK tartından sansür uygulandı. Dündar, 2017’den bu yana 21 kez kapanan siteyi yeniden açmak zorunda kalmıştı.

BTK aynı zamanda Mart ayında iki gazetecinin tutuklanmasından sonra OdaTV’nin internet sitesine erişim engeli getirmişti.

Türkiye, RSF’nin 2020 Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 154’üncü sırada.