Sınır Tanımayan Gazeteciler: Sayın Erdoğan, Cumhuriyet çalışanlarını özgür bırakın!

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Can Dündar ve Erdem Gül için imza kampanyası başlattı. RSF, “Can Dündar ve Erdem Gül’ü özgür bırakmaları ve haklarındaki yasal takibata son vermeleri için Türkiye yetkililerine çağrı yapalım. Avrupalı kurum ve hükumetlerini, Erdoğan rejiminin otoriter sapması karşısında sorumluluk almaya çağıralım” ifadelerini kullandı. RSF “Sayın Erdoğan, Cumhuriyet çalışanlarını özgür bırakın!” çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül MİT TIR’ları ile ilgili yaptıkları haber gerekçesiyle "terör örgütüne yardım, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek” suçlarından tutuklanmıştı. RSF’nin sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Türkiye’de yayın yapan Cumhuriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar (51) ve Ankara temsilcisi Erdem Gül, 26 Kasım akşamı cezaevine gönderildi. Gerekçeyse, Türkiye istihbarat teşkilatının Suriye’deki İslamcı gruplara yönelik silah teslimatı yaptığının Mayıs 2015’te gündeme getirilmesiydi.

“Biz, ne hain, ne casus, ne de kahramanız. Bizler sadece gazetecileriz” şeklinde açıklama yaptıktan sonra Silivri Cezaevi’ne (İstanbul’un 70 km batısında) gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu şahsi bir mesele haline getirerek, Can Dündar’ı kamuoyu önünde “Bunu onun yanına bırakmam, bedelini ödeyecek” sözleriyle tehdit etti. Oysa ki, Cumhuriyet çalışanları kamu yararı bulunan bir konuyla ilgili sadece mesleklerinin gereğini yerine getiriyorlardı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 17 Kasım’da Cumhuriyet gazetesine 2015 Basın Özgürlüğü Ödülü’nü veriyordu. Ödülü gazetesi adına alan Dündar, törende demir parmaklıkların ardına gönderilme konusunda endişelerini paylaşıyordu. Dündar, “Büromun iki penceresi var. Birisi mezarlığa, diğeri Adliyeye bakıyor. Buralar, Türkiye’deki meslektaşlarımın en sık ziyaret ettiği mekânlardır” diyordu.

Avrupa kapısında, medyanın baskı altında tutulması, siyasi olduğu apaçık olan bir prosedür çerçevesinde gazetecilerin özgürlüklerinden mahrum bırakılmasını hoşgörüyle karşılayamayız.

Birlikte, Can Dündar ve Erdem Gül’ü özgür bırakmaları ve haklarındaki yasal takibata son vermeleri için Türkiye yetkililerine çağrı yapalım. Avrupalı kurum ve hükumetlerini, Erdoğan rejiminin otoriter sapması karşısında sorumluluk almaya çağıralım.”