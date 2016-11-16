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Dünya

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden 'tutuklu gazeteciler' özel sayısı

RSF, özel sayıyı Berlin Büyükelçiliği'nin önüne bıraktı

16 Kasım 2016 12:21

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin önüne tutuklu gazeteciler için hazırlanmış özel bir sayı bıraktı.

RSF'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta, gazetelerin baş sayfalarında hapisteki yazar ve gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

 

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