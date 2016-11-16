Dünya
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden 'tutuklu gazeteciler' özel sayısı
RSF, özel sayıyı Berlin Büyükelçiliği'nin önüne bıraktı
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin önüne tutuklu gazeteciler için hazırlanmış özel bir sayı bıraktı.
RSF'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta, gazetelerin baş sayfalarında hapisteki yazar ve gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı görüldü.
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