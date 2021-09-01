Sınır Tanımayan Gazeteciler: Kabil'deki 700 kadın gazetecinin 100'den azı çalışmaya devam edebiliyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’da kadın gazetecilerin işlerini yapamadığını, ülkedeki 700 gazetecinin 100’den azının çalışabildiğini aktardı.

RSF, Kabil’de Taliban çalışabileceklerini söylediği halde kadın gazetecilerin yaşam endişesi nedeniyle evlerinden çıkamadığını aktardı.

RSF, “Taliban, medyada kadın seslerini susturarak ülkedeki tüm kadınları susturma sürecini gerçekleştiriyor” dedi.

Kabil’de bulunan 109 medya kurumunun 2020’de toplam 4 bin 940 personelden 1080’i kadındı. 700’ü gazeteciydi.

RSF, en büyük sekiz özel medya şirketinde çalışan 510 kadından yalnızca 76 kişinin çalışmaya devam ettiğini aktardı.

RSF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kadın gazeteciler taciz edilmeden çalışmaya devam edebilmelidir çünkü bu onların temel hakkı”