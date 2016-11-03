Sınır Tanımayan Gazeteciler, Erdoğan’ı ‘Basın Özgürlüğü Düşmanları’ listesine aldı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü 2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Günü’nde “Basın Özgürlüğü Düşmanları” listesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ekledi.

Türkiye’den en son eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu 2002 yılında “Basın Özgürlüğü Düşmanları” listesinde yer almıştı. Erdoğan ile Türkiye 14 yıl sonra yeniden listede yer aldı. RSF Erdoğan’ı “2009’dan beri basın özgürlüğü düşmanı” olduğunu öne sürdü.

Bianet’in haberine göre, listede Erdoğan’ın yanında Suriye Devrik Başkanı Beşar Esad, IŞİD (İslam Devleti), Taliban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah El Sisi gibi isimler var.

RSF, Erdoğan için şu değerlendirmeleri yaptı:

* Saldırı Tekniği: Göstermelik demokrasi altında agresif bir diktatörlük. Erdoğan medyayı sevmiyor, bunun yerine medyanın uysal ve itaatkar olmasını, onu övmesini istiyor. “Cumhurbaşkanına hakaret” yasası ve belirsiz, her türlü suistimale imkan veren Terörle Mücadele Yasarı ile kendisini eleştirenleri soruşturuyor.Çeşitli siyasi ve ekonomik araç ile neredeyse tüm büyük medya gruplarını kontrol ediyor (özellikle televizyon kanallarını). Başarısız darbe girişiminin ardından, Temmuz 2016’da ilan edilen Olağanüstü Hal ile sayısız gazeteciyi gözaltına aldı, yüzden fazla gazete, dergi, televizyon kanalı ve radyoyu kapattı.

* Bilanço: Darbe girişiminin tarihi olan 15 Temmuz 2016’dan beri Kanun Hükmünde Kararnamelerle 124 medya kuruluşu saf dışı edildi, 200 gazeteci gözaltına alındı, 124’ü hala hapishanelerde, birçok gazeteci ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 2015’^te Türkiye’nin basın özgürlüğü raporu oldukça tatsızken en az 19 gazeteci ve iki karikatürist “Cumhurbaşkanına hakaret”ten suçlu bulundu.

* Listede Erdoğan’ın kartında “favori hedefler” olarak “Kürt hareketi yanlısı medya, Gülen yanlısı medya, solcu, laik ve milliyetçi medya” sıralandı.

Türkiye RSF’nin Dünya Basın Özgürlüğü İndeksi’nde de 180 ülke arasından 151. sırada “özgür değil” kategorisinde yer almıştı.

Basın Özgürlüğü Düşmanları

Basın Özgürlüğü Düşmanları listesi RSF tarafından 2001’den beri düzenleniyor. 2002 tarihli listede eski Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu da yer almış, 2002 Mayıs’ında Saint Lazare Garı’nda "Basın Özgürlüğü Düşmanları" konulu bir sergi düzenlenip yere serilen dünya haritasında 38 ülkeden devlet başkanlarıyla birlikte Kıvrıkoğlu'nun da fotoğrafına yer verilmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Olayın ardından Kıvrıkoğlu RSF’ye dava açmıştı.

Paris 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, "fotoğrafının izinsiz kullanıldığı" iddiasıyla açılan davayı reddetmiş, Kıvrıkoğlu’nu 2000 Euro tazminat ve mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm etmişti.