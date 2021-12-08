Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Çin raporu: Resmi açıklamalara uymayı reddedenler ulusal birliğe zarar vermekle suçlanıyor

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “Mao dönemine benzer bir medya baskısı kabusu” yarattığını, Hong Kong’da da gazeteciliğin yoğun baskı olduğunu belirten bir rapor yayımladı.

RSF’nin yayımladığı rapor, Çin’de bilgiye erişime yönelik kontrollerin ve gazetecilerin karşılaştığı baskının giderek kötüleştiğini gözler önüne serdi. Raporda Çin’le ilgili “Konu ne olursa olsun, resmi açıklamalara uymayı reddedenler ulusal birliğe zarar vermekle suçlanıyor” ifadeleri yer aldı.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2013’te göreve geldiğini, bu dönemde basın özgürlüğündeki gelişmelerle ilgili yükselen bir trend olduğunu ancak onu “kısmi açılmaya son vererek Mao dönemi medya kültürünü yeniden sağladığını” söyledi.

Deloire “Çin’de gazeteciliğin büyük geri adımı rejimin hedeflerine ulaşmak için inanılmaz büyüklükte finansal ve teknolojik kaynakları olduğu düşünüldüğünde daha korkutucu” dedi.

Rapor’da Çin’de gazeteciliğin önünde şu sorunların olduğu belirtildi: İnternet sansürü, takip, paralı amatör propaganda araçları, tutuklu yargılamanın artışı, Hong Kong’un ulusla güvenlik yasası, zorunlu itiraf yayınları, Komünist Parti’nin haber merkezlerine yönelik bildirileri…

Raporda, Çin’de 2019 yılında tüm gazetecilerin kullanması zorunlu kılınan “Study Xi, Strengthen the Country” isimli akıllı telefon uygulaması da hatırlatıldı. Siber güvenlik uzmanları, bu uygulamanın kişisel verileri toplayabileceğini belirtmişti.