Sınır Tanımayan Gazeteciler, aralarında Veliaht Prens Selman da olan Suudi yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu

T24 Dış Haberler

Sınır Tanımayan Gazeteciler(RSF), Almanya Başsavcılığı'na Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak insanlığa karşı suç işledikleri iddiasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve diğer üst düzey Suudi Arabistanlı yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

RSF'nin başsavcılığa sunduğu 500 sayfalık Almanca dökümanda baskı uygulanan 35 Suudi gazetecinin ele alındığı belirtildi. Bahsi geçen gazetecilerden birinin 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olduğu belirtilirken, 33'ünün de hâlen keyfi olarak cezaevinde tutulduğu ifade edildi.

Uluslararası yasaya göre Suudi gazetecilerin sivil vatadaşlar sayıldığına dikkat çeken RSF, bu kişilere ülke yönetiminin siyasi gerekçeler sistematik ve yaygın saldırılar uyguladığını, bu sebeple de ismi geçen 5 şüphelinin insanlığa karşı suç işlemekle suçlanması gerektiğini savundu.

ABD'nin yayımladığı bir istihbarat raporunda Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetine onay verdiği belirtilmişti.