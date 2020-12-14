Sınır Tanımayan Gazeteciler: 387 gazeteci hapiste, Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154'üncü sırada

RSF verilerine göre Türkiye’de ise 1 Aralık itibarıyla 13 gazeteci mesleklerinden dolayı cezaevinde bulunurken, mesleği dışındaki gerekçelerle tutuklanan ya da tutuklanma gerekçesi net olmayan vakalar rakamlara yansıtılmıyor. Türkiye, RSF’in 180 ülkenin yer aldığı basın özgürlüğü listesinde 154’üncü sırada bulunuyor.

Öte yandan rapora göre dünya çapında 130’u aşkın gazeteci ise Koronavirüs pandemisiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle tutuklandı. Raporda bu gazetecilerden en az 14’ünün şu an hâlâ cezaevinde bulunduğuna dikkat çekildi.

1 Aralık itibarıyla tutuklu beş gazetecinin ise idam cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.