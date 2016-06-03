Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Türkiye'e çağrı: IŞİD Azez’e yaklaştı, kaçanlara sınırı açın

Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Suriye’nin Azez bölgesinde mahsur kalan insanların acilen güvenli bir bölgeye alınması için Türkiye’ye ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sınırları açma çağrısında bulundu.

IŞİD ile Türkiye sınırı arasında, Azez bölgesinde sıkışıp kalanlarla ilgili açıklama yapan Sınır Tanımayan Doktorlar, sınırın bir an önce açılması gerektiğini, IŞİD’in sadece 5 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

MSF’nin açıklamasında, Azez bölgesinde İslam Devleti (IŞİD) ve Türkiye sınırı arasındaki cephe hattında yaklaşık 100 bin kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Sınır Tanımayan Doktorlar’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

“Bugün bölge halkı, sadece birkaç kilometre ötelerinde devam eden çatışmaların tam ortasında kalma ve IŞİD’in kontrolü altına girme tehlikesiyle karşı karşıya. Çatışmalar nedeniyle evimizi kaybettik ve şu anda bu kaybın üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Fakat bizim için hiç kolay değil çünkü bu ıssız topraklarda mahsur kalmış durumdayız. Mare kasabası ise çoktan IŞİD tarafından kuşatılmış durumda. AB’nin Suriyeli mültecilere kapılarını kapatmasının, utanç verici bir durum olmasının ötesinde, savaştan kaçan insanlara yardım etme yükümlülüğünden kaçtığının da somut bir göstergesi olduğudur.”

“Kaçacak yerleri kalmadı”

MSF Ortadoğu Operasyon Yöneticisi Pablo Marco ise şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye hükümeti ve Türkiye halkı bugüne kadar Suriyeli mültecilere yardım etmek için muazzam bir çaba gösterdi. Hâlihazırda ülke içinde 3 milyon mülteciyi misafir ediyorlar. Ancak bugün bu çaresiz insanlar için tek seçenek yine Türkiye. Türkiye’den bir kez daha cömertliğini göstermesini ve Azez’de mahsur kalan insanlar için sınırları açmasını rica ediyoruz. Çatışmalar ve askeri taarruzlar nedeniyle pek çok kez yerinden edilmiş olan bu insanların artık kaçacak yeri kalmadı. Aileler, çocuklar ve yaşlıların çoğu, bugüne kadar Suriye’yi terk etmemek için büyük bir mücadele verdi. Bazıları ise, maddi imkânsızlıklar nedeniyle çatışmalardan kaçamadı. Fakat artık bölge halkının can güvenliği çok daha büyük bir risk altında. Dünya bu insanlara savaştan kaçma hakkını tanımalı.”

Köyler boşaltıldı, hastane tahliye edildi

Diğer insani yardım kuruluşlarıyla birlikte Azez halkına aylardır tıbbi ve insani yardım desteği sunan MSF, bu süre zarfında çok sayıda hastanenin ve pazar yerinin bombalandığına, çatışmalar nedeniyle köylerin tamamen boşaldığına tanıklık etti.

Gittikçe yaklaşan cephe hattı nedeniyle geçtiğimiz hafta Cuma günü Al Salamah hastanesinde tedavi gören tüm hastaları tahliye eden MSF, geride bıraktığı çekirdek kadroyla acil tedavi gerektiren vakaları çevredeki diğer sağlık tesislerine sevk etti.

MSF geçen Cuma günü cephe hattının çok yaklaşması nedeniyle Al Salamah hastanesinde tedavi gören tüm hastaları tahliye etmiş, hastaneyi kapatmak zorunda kalmıştı.