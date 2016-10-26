Sınır Tanımayan Doktorlar: Akdeniz'deki bir şişme botun altında 25 kişi ölü bulundu

Orta Akdeniz’de arama – kurtarma faaliyetlerini sürdüren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ekibi dün gece Akdeniz’de Libya açıklarında sürüklenen şişme bir botun altında 25 mültecinin cesedi bulunduğunu açıkladı. Aynı botta cansız yatan bedenlerin arasında hayatta kalmaya çalışan 107 kişinin de yakındaki bir botta yardım bekleyen 139 kişiyle beraber MSF’nin Bourbon Argos gemisindeki saha ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın resmi web sitesi üzerinden verilen haberde, Libya sahil şeridinden 26 deniz mili açıkta sürüklenen botta sağ kurtarılanlardan, 11’i ileri derece olmak üzere 23 kişinin vücudunda kimyasal yanıklar olduğu açıklandı. Yaralı sığınmacılardan durumu ağır olan iki hastanın da acil olarak helikopterle İtalya’daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Benzinle karışık deniz suyunda boğuldular

İki farklı yardım çağrısının peş peşe geldiğini belirten MSF Saha Koordinatörü Michele Telaro, dün gece yaşananları şöyle aktardı:

“İlk bota ulaştığımızda hala hayatta olan 107 kişiyi zaman kaybetmeden arama-kurtarma gemimiz Bourbon Argos’un güvertesine aldık. O sırada yakınlardaki bir başka bottan acil yardım çağrısı aldığımız için, botta ilk etapta tespit edebildiğimiz 11 cansız bedeni hemen gemiye çıkartamadık. Diğer bottaki 139 kişiyi kurtardıktan sonra tekrar ilk bota gittik. Fakat bu kez, botun altında biriken benzinle karışık deniz suyunun içerisinde 25 kişinin cansız yattığını fark ettik. Üç saatte ancak 11 kişinin cansız bedenini bottan çıkarabildik çünkü benzinle karışık deniz suyuna uzun süre maruz kalmak ekiplerimiz için de tehlikeli olacaktı. Korkunç saatler yaşadık.”

Avrupa ülkelerinin caydırıcı göç politikalarını değiştirmediği sürece, insanların denizde bu şekilde ölmeye devam edeceğini belirten Sınır Tanımayan Doktorlar, "MSF olarak bir kez daha vurguluyoruz: Denizdeki kurtarma operasyonları hayati önem taşıyor ama denizdeki ölümleri durdurmanın tek yolu, bu insanlara güvenli ve yasal geçiş izni vermekten geçiyor” dedi.

*Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2016’da 327.800 kişi botlarla Avrupa’ya ulaştı. 3.740 kişi denizde hayatını kaybetti. Orta Akdeniz’de üç farklı gemiyle kurtarma operasyonlarını sürdüren MSF ekipleri ise, operasyonların yeniden başladığı Nisan 2016’dan bu yana Akdeniz’den 17.000’den fazla kişiyi kurtardı.