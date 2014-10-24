'Sınır tanımayan doktor' da Ebola'ya yakalandı

Ebola hastalarının tedavisi için bulunduğu Batı Afrika ülkesi Gine'den New York'a dönen doktora Ebola teşhisi kondu.

Edinilen bilgiye göre, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ile Gine'de Ebola ile mücadeleye katılan ve 14 Ekim'de New York'a dönen Doktor Craig Spencer, Ebola belirtileri görülmesi üzerine Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk testlerde Ebola hastalığına yakalandığı belirlenen Spencer'a, karantinaya alınan bölümde tedaviye başlandı. Doktorun Harlem'deki dairesi de mühürlendi. Yetkililer Spencer'ın oturduğu sokakta halkı bilgilendirmek için broşürler dağıttı.

Yetkililer, çarşamba gecesi Manhattan'dan Brooklyn'e metroyla seyahat ettiği öğrenilen Spencer'ın bu sırada başka insanlara temas etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nde görev yapan 33 yaşındaki Craig Spencer, New York'ta Ebola teşhisi konulan ilk, ABD'de ise 4. kişi oldu.