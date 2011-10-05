Sınır ötesi tezkere kabul edildi

T24 - TBMM Genel Kurulunda, Irak'ın kuzeyine sınır ötesi operasyonlar için Hükümete verilen yetkiyi bir yıl uzatan Başbakanlık tezkeresi dördüncü kez kabul edildi.



Genel Kurulda kabul edilen tezkerede, Irak'ın Kuzey bölgesinde yuvalanan PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliği ile ülkesinin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yöneltilen terörist saldırılar ve açık tehdidin devam ettiği kaydedildi.





Tezkerede, şöyle denildi:



''Dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, PKK teröristlerinin Irak'ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve terörist saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla askeri faaliyetlerini başarıyla yürütmekte, siyasi ve diplomatik girişimleri ile uyarılarını sürdürmektedir.



Türkiye'ye yönelik olarak devam eden terörist saldırılar ve tehdide karşı, terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe belirlenecek şekilde, TSK unsurlarının, Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere, Irak'ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için TBMM'nin 17 Ekim 2007 tarihli ve 903 sayılı kararıyla Hükümete verilen ve son olarak 12 Ekim 2010 tarihli ve 975 sayılı kararıyla bir yıl uzatılan izin süresinin 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasını Anayasanın 92. maddesi uyarınca arz ederim.''







İktidarın terörle mücadele politikası tartışıldı



Tezkere görüşmeleri sırasında iktidarın terörle mücadele politikası tartışıldı.



CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2010 yılında Kayseri ve Sivas'ta yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarının hiçbir terör örgütüyle masaya oturmayacağını, pazarlık yapmayacağını söylediğini, ancak şimdi, ''Özel temsilcimi ben gönderdim'' dediğini belirtti. İktidarı, ''terör örgütüyle kırmızı hat'' kurmakla suçlayan İnce, ''Başbakan muhalefete küfrediyor, PKK ile müzakere ediyor'' dedi.



İktidarın, terörle mücadele eden insanları ''zindanlara attığını'' iddia eden İnce, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve bu terör örgütünü kurmakla suçlanan bir teğmenin 33 ay tutuklu kaldığını, serbest kaldıktan sonra da terörle mücadele etmesi için Güneydoğu'ya gönderildiğini söyledi. İnce bunun adalete, vicdana sığmayacağını ifade etti.



Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, iktidarın terörle mücadele ettiğini, bu nedenle terör örgütünün kendisi ve bütün yandaşlarının ayakta olduğunu söyledi. Bunun, alınan tedbirlerin ne kadar etkili olduğunu gösterdiğini belirten Canikli, ''Onlar bağırıyor, siz neden bağırıyorsunuz? Sizin tebrik etmeniz gerekmez mi?'' dedi.



Canikli ayrıca, ''Almanya'da terör örgütü üyelerini arabasına kim aldı? Şehitlerimiz ile terör örgütünün cesetlerini aynı kefeye koyan kimdir? Bunu araştıralım'' dedi. Nurettin Canikli, terör örgütünün tasfiye edilmesi amacıyla görüşme yapılabileceğini, kendilerinden önce de bu görüşmelerin yapıldığını dile getirdi.



Bu arada CHP ve MHP'li milletvekilleri, Canikli'nin, ''Almanya'da terör örgütü üyelerini arabasına kim aldı?'' sorusuna açıklık getirmesini, aksi halde Genel Kuruldaki bütün milletvekillerini töhmet altında kalacağını söyleyerek tepki gösterdi.



BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, AK Parti iktidarından önce de bu görüşmelerin yapıldığının doğru olduğunu, barışın sağlanması için gerekirse söz konusu görüşmelerin yapılmasının yanlış olmayacağını ifade etti.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise 2002 yılına kadar devletin hiçbir zaman terör örgütünü muhatap almadığını ve müzakere etmediğini söyledi. Vural, ''MHP döneminde siyasal iradeyle böyle bir görüşmenin yapıldığını iddia edenler, iddialarını ispatlamadıkları takdirde şerefsizliktir, alçaklıktır'' dedi.





