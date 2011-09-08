'Sınır ötesi kara harekâtı' başlıyor mu?

T24

Brifing 3 saat sürdü

Sınırda hareketlilik

Diyarbakır'a geçtiler

Sıfır noktasına inecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, beraberinde kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı ile birlikte Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarından sorumlu Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'na gelerek burada 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük'ten, "iç güvenlik harekâtı"na ilişkin brifing aldı. 3 saat süren brifingin ardından Özel'in Diyarbakır'a gitmesi sınır ötesi kara harekâtına ilişkin son durumun görüşüldüğü şeklinde yorumlandı. Org. Özel, TSK'nın zirvesine oturduktan bir ay sonra ilk yurt içi denetleme gezisini 2. Ordu Komutanlığı bölgesine dün gerçekleştirdi.Özel, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ile birlikte dün sabah saatlerinde Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'na geçti.2. Ordu bölgesinde denetlemelerde bulunmak üzere buraya hareket eden Özel ve beraberindekiler, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Yörük'ten yaklaşık 3 saat süren bir brifing aldı. Brifinge ait Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesine konulan bilgi notunda Özel ve beraberindekilerin devam etmekte olan iç güvenlik harekâtına ilişkin Yörük'ten bilgi aldıkları belirtildi.Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırını korumakla görevli olan 2. Ordu Komutanlığı, terörle mücadelede büyük öneme sahip bulunuyor. Malatya'daki karargâhta 2 yıl boyunca 2. Ordu'yu yöneten Orgeneral Özel de böylece 13 ay sonra yeniden Malatya'ya dönmüş oldu. 3 saati aşkın brifinde terörle mücadeleye yönelik son bilgiler komutanlara aktarıldı.Irak'ın kuzeyine yönelik hava operasyonlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra askeri istihbarat birimlerinin topladığı bilgiler de TSK'nın zirvesine aktarıldı. Özel'in 2. Ordu komutasındaki tümen ve tugayların son durumlarına ilişkin de bilgi aldığı belirtildi.Özel'in Malatya'ya ziyareti, sınır ötesi kara harekâtına hazırlık olarak da değerlendirildi. Brifingde olası bir sınır ötesi harekâtta birliklerin nasıl sevk ve idare edileceğine ilişkin detaylı bir sunum yapıldığı iddia edildi. Özel'in Malatya'da olduğu saatlerde Türkiye'nin sınır bölgesinde yoğun askeri hareketlilik gözlerden kaçmadı. Özel'in kuvvet komutanlarıyla birlikte 2. Ordu'yu denetlemesinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı olağan görüşmenin bir gün sonrasına denk gelmesi dikkati çekti.Komutanlar, Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'nda 3 saati aşkın brifingin hemen ardından merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulunan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın konuşlandığı Erhaç'taki askeri havaalanından Diyarbakır'a havalanan TSK'nın zirvesi önce 7. Kolordu Komutanlığı'na geçti. Korgeneral Alaaddin Örsal tarafından karşılanan heyet, kolorduya bağlı birlikleri denetledi. 2008'de yürütülen son sınır ötesi kara harekâtı niteliğindeki Güneş Harekâtı, 7. Kolordu'dan komuta edilmişti.Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ile de görüşmesi beklenen Özel'in Şırnak'a da geçerek buradaki bazı birlikleri de denetleyebileceği belirtiliyor.