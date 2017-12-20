Sinir krizi geçiren kadın, kendini vurdu (2)

KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜ

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde karnına dayadığı tabancayı ateşleyen Gülşah K., hamile olması nedeniyle kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde ameliyata alındı. 8 aylık hamile olan kadının tabancayı ateşlemesi sonucu kurşunun bebeğin başına isabet ettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, annesinin karnından alınırken, otopsi için morga kaldırıldı. Gülşah K. ise ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.