Sinir krizi geçiren kadın, kendini vurdu

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, iddiaya göre sinir krizi geçiren Gülşah K. (37), karnına dayadığı tabancayı ateşledi. Yaralanan Gülşah K. tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde sinir krizi geçirdiği öğrenilen Gülşah K., karnına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesiyle birlikte ailesi odaya koşarken, 112 Acil\'den yardım istedi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Gülşah K., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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