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Sınır kapısında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak isterken, polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi M

18 Ekim 2017 18:25

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak isterken, polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi M.Ö., mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen M.Ö.\'nün evrak kontrolünü yaptı. Ekipler, M.Ö.\'nün Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında pasaportunun iptal edildiğini ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

 

 

 

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