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Sınır kapısında valizden kadın çıktı

Muhammet KAÇAR/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu G

01 Eylül 2018 15:45

Muhammet KAÇAR/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı\'ndan yaya olarak Türkiye\'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu G.P.\'nin (24) valizinden F.T. (27) adlı kadın çıktı. Yurda giriş yasağı bulunan Özbek  F.T. ile G.P gözaltına alındı.
​Sarp Sınır Kapısı\'nda görevli polisler, Türkiye\'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistan uyruklu G.P.\'nin (24) davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi. Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde F.T.\'nin 5 yıl süreyle Türkiye\'ye giriş yasağı olduğu tespit edildi.

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