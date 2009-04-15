Sınır kapısı açılırsa şirketimi kapatırım

Ermenistan sınırının açılması tartışmasının gündeme gelmesiyle birlikte gerilen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini değerlendiren Azeri işadamı Mübariz Mansimov, "Paniğe gerek yok. Başbakan Erdoğan’ın da söylediği gibi önce Karabağ sorunu çözülecek, arkasından sınır açılacak" dedi.



İstanbul merkezli Palmali Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mansimov, Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet tek millet olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:



"Azerbaycan’ın Türkiye’den başka kimi var ki? Türkiye’nin arkasını Azerbaycan’a dönmemesi lazım. 16 yıl önce bu sınırın kapanmasının en büyük nedeni Karabağ sorunuydu. Sadece son iki yılda Türkiye’ye gelen Azeri yatırımı 10 milyar doları aşıyor. Petkim’de Socar, benim şirketim Palmali gibi çok sayıda Azeri grubu ve işadamının Türkiye’de büyük yatırımları var. Türk şirketleri ve işadamları da Azerbaycan’da dev işler yapıyor, milyar dolarlık ihaleler kazanıyor. Ermenistan ile sınırı olan devlette durmam. Türkiye’deki şirketimi kapatırım. Aynı durum diğer Azeri yatırımcılar için de geçerli. Ama Karabağ sorunu çözülürse, hem Türkiye, hem de Azerbaycan tarafındaki sınır açılırsa bu Ermenistan dahil herkes için iyi olur."

