Sınır kapısı açıldı, Akçakale'den Tel Abyad'a geçişler başladı

PYD'nin, IŞİD'i Tel Abyad'dan kovmasının ardından kapanan Akçakale sınır kapısı bugün açıldı. Çatışma endişesi ve bombardıman korkusuyla evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kontrolün IŞİD'den YPG'ye ve Burkan El Fırat'a geçtiği, ancak güvenlik gerekçesiyle birkaç gündür geçişlere kapatılan Tel Abyad'a, bu sabah yeniden dönmeye başladı.

DHA'da yer alan habere göre, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kenti geçen pazartesi günü IŞİD militanlarından YPG ve ÖSO güçlerinin denetimine girdi. Bu gelişme sonrası son zamanlarda evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli çarşamba günü ülkesine dönmek için Akçakale Sınır Kapısı önünde toplandı. Bini aşkın Suriyeli evlerine dönerken, Telabyad Sınır Kapısı'nda kontrolü sağlayan YPG güçleri, perşembe gününden itibaren geçişleri durdurdu. IŞİD militanlarının boşalttığı ilçede bombalı tuzaklar kurduğunu ve buna yönelik tarama çalışması yapıldığını bildiren YPG'liler, güvenlik için geçişlere ara verildiğini bildirdi.

YPG çalışmaların tamamlandığını ve Telebyad'ın patlayıcılardan arındırıldığını belirterek bu sabah geçişlere yeniden başlanacağını bildirdi.

Bu haberi alan yüzlerce Suriyeli sabah erken saatlerden itibaren Akçakale Sınır Kapısı önünde toplandı. Polis ve askerlerin yoğun önlem aldığı sınır hattı ve çevresinde bekleyen Suriyeliler, geçişlerin başlamasının ardından Akçakale Sınır Kapısı'nda çıkış işlemini yaptırarak Telebyad'a döndü.