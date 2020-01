Sınır kapılarının kapatılması, bölge ekonomisini de olumsuz etkiliyor

Türkiye'nin İran sınırındaki Kapıköy ve Üzümlü sınır kapılarında görevli olan 22 gümrük memurunun PKK tarafından kaçırılması bölge ekonomisini de olumsuz etkiliyor.

Ahmet Görçüm'ün Zaman'da yer alan haberine göre, sınırda ticaretin durduğunu belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kapıların kapalı olmasının bölgenin hem ekonomisini hem de turizmini çok olumsuz etkilediğini söyledi. Memurların bir an evvel serbest bırakılması ve işlerinin başına dönmesi gerektiğini belirten Takva, “Kapıların kapalı olması bölgenin hem ekonomisini hem de ticaretini çok olumsuz etkiledi. Bir an önce Kapıköy'ün açılması gerekiyor. Çünkü kapının kapalı olmasından Van'ın ve bölge ekonomisi çok ciddi bir şekilde olumsuz etkileniyor. Turizm sektörü bundan çok olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla memurların bir an önce ailelerine kavuşması ve işlerin başına dönmesini istiyoruz. Hükümetin de Kapıköy açık tutulması yönünde etkin bir karar alması gerekiyor.” dedi.

Kapıköy'ün yıllık ortalama 100 milyon dolar ticari işlem hacmi olduğunu belirten Takva, sadece son 15 günde sınır kapılarının açık olması durumunda 30-40 bin İranlı turistin bölgeye geleceğini iddia etti. Gelen turistlerin bölge ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Takva, “Ama son zamanlarda özellikle turistik giriş-çıkışlar açısından büyük bir artış yaşanıyordu. 2015 Mart ayında 45 bin turist Van'a giriş-çıkış yaptı. Van'da bu yıl 1 milyon yabancı turiste ulaşma hedefimiz vardı. İlk 6-7 aylık 500 bine yakın turist giriş yaptı. Bunların yüzde 80'ini İranlılar oluşturuyor. Bu süre zarfında ihracat da durdu. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 civarında bir düşüş var. Bir an önce özellikle demiryoluyla ithalat ve ihracat yapanların önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor” diye konuştu. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan da Van, Ağrı ve Hakkâri gibi illerin ekonomisinin sınır kapıları, tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu belirtti. Kapıların kapanmasının ekonomiyi çok ciddi bir şekilde etkilediğini aktaran Alpaslan, “O yüzden kapıların bir an önce açılması lazım. Bölgemiz çözüm süreciyle herkesin kafası rahattı. Yatırımlar ufakta olsa bölgeye gelmeye başlamıştı. Ama şu anki bölge insanı diken üzerinde. Yatırımlarını askıya almış durumdalar. Çok ciddi bir sıkıntı var. Bu böyle giderse bölge illeri ciddi anlamda göçe zorlanacaklar. Düşündüğümüz bütün yatırımları askıya aldık. İnşaat alanında yüzde 50 azalmış durumda. Bundan dolayı çözüm sürecinin devam etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş da Üzümlü Sınır Kapısı'ndaki memurların kaçırıldığı için kapının kapalı olduğunu belirtti. Çözüm süreci ile beraber Hakkâri ve doğu bölgesinde ekonomik, turizm ve sosyal anlamda bir canlanmanın başladığını aktaran Taş, “Sınır kapıları açılmıştı. Havaalanı yapıldı ve açıldı. Herkes memnundu bu durumdan. Fakat gelinen noktada çözüm süreci bitti. Adeta kolumuz kanadımız kırıldı. Temennimiz tekrardan çatışmasızlık döneminin başlaması. Sınır kapısı kapandı evet ortada olumsuz bir durum var fakat bizim için önemli olan öncelikle ellerin tetikten çekilmesi, silahların susmasıdır.” dedi. Türkiye'nin İran sınırındaki Kapıköy ve Üzümlü sınır kapılarında görevli olan 22 gümrük memuru, PKK tarafından kaçırılalı 26 gün oldu. Şu ana kadar memurlardan sadece 2'si serbest bırakılırken, sınır kapıları ikinci bir talimata kadar kapatıldı.