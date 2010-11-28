-SINIR KAPILARINDA TIR KUYRUĞU EDİRNE (A.A) - 28.11.2010 - Avrupa'ya açılan sınır kapılarında dün akşam saatlerinde yaşanan teknik sorun ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda 8, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 3 kilometrelik kuyruk oluşturan tırlar, işlemlerinin ardından Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya yüklerini boşaltacakları adreslere gidecekler. Edirne Gümrük Başmüdürü Kaptan Kılıç, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Ankara merkez bilgisayarında meydana gelen arıza nedeniyle Türkiye'deki tüm gümrük kapılarında aksamalar yaşandığını ancak, söz konusu sorunun gece saat 03.00 itibariyle tamamen giderildiğini söyledi. Sınır kapılarındaki yoğunluğun bir nebze sistem arızasından kaynaklanabileceğini ancak, hafta sonu yoğunluğunun da kuyrukların oluşmasına sebep olduğunu ifade eden Kılıç, ''Şuanda Kapıkule'de 8, Hamzabeyli'de 3 kilometre kuyruk var. Buna karşın, Bulgaristan'ın tır alışına baktığımızda her şey normal gözüküyor'' dedi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda 320, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 120 civarında tır bekliyor.