Sınır kapılarında Şampiyona denetimi



Almanya Federal Polis Teşkilatı, Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası süresince Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda sınırlarını daha sıkı kontrol edecek. Sınırlarda kimlik kontrolü yapılacağı açıklandı.

Aachen yakınlarındaki Almanya, Belçika ve Hollanda sınırlarının kesiştiği hassas noktada bütün araçların sınırı geçmeden önce kontrol edilmesinin de mümkün olduğu ve sınır boyunca 30 kilometrelik bir şerit üzerinde araçlı takip ekiplerinin hazır tutulacağı öğrenildi.

Şüpheli araçlar aranacak

Futbol taraftarlarını taşıyan otomobil ve otobüsleri ‘şüpheli' sınıfına dâhil eden federal polis araçlarda rastgele kontrollerin yapılacağını ve kontrol noktalarındaki polis sayısının arttırılacağını duyurdu.

Sınır geçişlerinin bulunduğu federal eyaletlerle merkezi polis teşkilatı arasında karşılıklı bilgilendirme yöntemiyle şiddete yatkın taraftarların Almanya'dan çıkışının önlenmesine çalışılacak. Sınır aşırı sefer yapan trenlerde de kontroller arttırılacak.

ABD yönetiminden terör uyarısı

ABD yönetimi de vatandaşlarını Avrupa'da olası terör tehlikesine karşı uyardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında büyük organizasyonlar, turistik mahaller, lokantalar, alışveriş merkezleri ve ulaşım araçlarının teröristlerin hedefleri arasında bulunabileceği belirtildi.

Fransa'daki statlarla Avrupa'daki maçların büyük ekranlardan toplu halde seyredildiği meydanlarda terör eylemlerinin düzenlenebileceği uyarısına da açıklamada yer verildi. ABD'li yetkililer somut bir ipucu bulunmadığını da aktardı.

Avrupa Futbol Şampiyonası için Fransa'ya iki milyon futbolseverin gelmesi bekleniyor. 10 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasındaki final turnuvasının açılış ve final karşılaşmaları Paris'in kuzeyindeki Stade de France'de oynanacak. 13 Kasım'da Fransa başkentinde düzenlenen ve 130 kişinin öldürüldüğü İslamcı terör saldırılarının hedefleri arasında bu stat da bulunmaktaydı.