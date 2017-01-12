Sınır kapılarına 'yüz kayıt' kameraları konulacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sınır güvenliğinin artırılması amacıyla öncelikle İran, Irak ve Suriye gümrük kapılarında "yüz kayıt sistemi" kurduklarını söyledi.

Sistem sayesinde sınır kapısından gelen kişilerin yüzlerinin yüksek çözünürlüğe sahip kameralarla kayıt altına alındığını anlatan Tüfenkci, "Ocak 2016 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayan yüz kayıt sistemi sayesinde gümrük kapılarımızda birbirini takip eden çeşitli kontrol noktaları üzerinde şahısların yüz imajları yüksek görüntü çözünürlüğüne sahip kameralarla 7/24 kayıt altına alınmakta. Bu kayıtlar, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat birimlerimiz başta olmak üzere, diğer kolluk kuvvetleri ve adli makamlar için nitelikli bir denetim ve takip mekanizması sağlamaktadır." diye konuştu.

Sistemin kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörle mücadelede de etkili sonuçlar sağlayacağına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Aranan şüpheli bir şahsın, sınır kapılarımızdan geçiş yapan yolcu ve araç sürücülerinin arasına karışıp ülkeye sızmaya çalışması durumunda sistemde kayıt altına alınan imajlar üzerinde yapılan inceleme, uluslararası terörizm başta olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadeleye önemli bir katkı sunmaktadır."

Sistem 11 sınır kapısına kuruldu

Tüfenkci, Komuta Kontrol Merkezi'ne hali hazırda Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış, Akçakale, Habur, Esendere, Kapıköy ve Gürbulak sınır kapılarından yüz kayıt görüntüsü aktarıldığını belirterek, "Komuta Kontrol Merkezi'ne hali hazırda 8 idareden görüntü aktarılmakta olup, yıl sonu itibarıyla Dilucu, Çıldır Aktaş ve Türkgözü Sınır Kapılarına kurulum çalışmaları tamamlanmış, sistem devreye girmiştir. Böylelikle yüz kayıt sisteminin kurulu olduğu idare sayısı 11'e yükseltilmiştir." dedi.