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Sınır ihlali yapan 3 İran askeri gözaltına alındı

Gözaltına alınan askerler, Türkiye'ye kaçak yollardan giren grubu takip ettikleri için sınır ihlalinde bulunduklarını iddia etti

Fotoğraf: Arşiv

15 Eylül 2015 23:03

İran'dan Türkiye topraklarına yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3 İran askeri yakalandı. Sınır hattını kontrol eden güvenlik güçlerinin tespit ettiği, sınırı kaçak olarak geçen 10 kişilik grubun arasında bulunan askerler, kaçakları takip ettikleri için sınırı geçtiklerini iddia etti. Gözaltına alınan askerler, ikili protokoller gereği, İran'a iade edilecek.

Yüksekova ilçesi Esendere sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, gece görüş kameralarıyla yürüttükleri izleme faaliyeti esnasında, yaklaşık 10 kişilik grubun yasa dışı yollarla ülke topraklarına girdiğini tespit etti.

Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçlerini fark eden kaçaklar İran topraklarına dönerken, grupla birlikte sınırı geçtiği belirlenen silahlı 3 İran askeri ise gözaltına alındı.
Kaçakları takip ettikleri için sınırı geçtiklerini iddia eden askerlerin, iki ülke arasındaki protokol gereği İran'a teslim edilecekleri öğrenildi.

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