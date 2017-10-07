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Sınır hattındaki birlikler alarma geçti, İdlib için hazırlıklarını tamamlayan askere 'görev' emri gitti

Genelkurmay Başkanlığı’nın bugün bir açıklama yapması bekleniyor

07 Ekim 2017 10:31

Türkiye, Rusya ve İran’ın uzlaştığı Suriye’nin İdlib kentindeki ‘çatışmasızlık bölgesi’ için dün gece(6 Ekim 2017) sınırda askeri hareketlilik vardı. Hatay’ın karşısındaki İdlib’le ilgili dün gece sınır hattında görev yapan üst düzey askeri yetkililere ‘görev’ emri gitti, tüm birlikler alarma geçti.

Askeri birlikleri İdlib’e götürecek araçlar ile güvenliği sağlayacak tank ve hava savunma sistemlerinin sınıra sevki tamamlandı.

Kayseri Komando Tugayı’ndan birlikler de sınıra konuşlandırıldı. Bu hazırlıklar yürütülürken Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) sızma harekâtıyla İdlib güzergahı üzerinde ve yakınlardaki hedefleri belirledi.

Garantör ülkeler

Hürriyet'ten, Uğur Ergan'ın haberine göre; eylül başında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan 6’ncı Suriye toplantısında İdlib’te çatışmasızlık bölgeleri kurulmasında garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran mutabık kalmış ve bu bölgelerde kurulacak gözlemci noktalarında 500’er asker göndermeyi uygun bulmuşlardı. Buna göre Rusya, İdlib çevresinde, Türkiye ise kent merkezinde güvenliği sağlayacak.

Bir güvenlik yetkilisi Hürriyet’e “İdlib için bu gece (dün gece) önemli” dedi.

Türk askerinin İdlib’de görev almasıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nın bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

İdlib için görevlendirilen Türk askerlerin önemli bir kesiminin Kayseri 1. Komanda Tugayı’ndan olduğu bildirildi. Diğer bölgelerden askerlerin de sınır hattında konuşlandığı belirtildi. Kayseri 1. Komando Tugayı, El Bab’ın IŞİD’tEN temizlenmesinde önemli rol oynamış, 500’den fazla komando El Bab’a gönderilmişti. 

Askerleri İdlib’e götüren zırhlı personel taşıyıcılar ile değişik tip zırhlı ve paletli araçların sınır hattına sevkiyatı geçen hafta tamamlanmıştı.

Aralarında kaideye monteli Stinger füzeye sahip alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan’ların da bulunduğu araçların sevkiyatından sonra, Kayseri Komando Tugayı’na bağlı askerler de önceki gün sınır hattına sevk edilmişti.

Özel kuvvetlerden bir ekip de daha önce Suriye’ye geçerek İdlib’de görev yapılacak yerleri belirlemişti. Türk gözlemci kuvvetin görev yerleriyle ilgili Rusya ile de teknik çalışmalar yapılmıştı.

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