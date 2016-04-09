'Sınır dışı rakamları iki katına çıkarılmalı'



Almanya hükümetinin Mülteci Politikaları Koordinatörü Peter Altmaier eyalet yönetimlerine sığınma başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen kişilerin sayısını halihazırdakinin iki katına çıkarma çağrısı yaptı.

Altmaier, Funke medya grubuna verdiği demeçte geçen yıl iltica başvurusu reddedilen 22 bin 200 kişinin sınır dışı edildiğini, 37 bin 220 kişinin de kendi isteğiyle ülkesine geri döndüğünü kaydetti. Altmaier "2016 için gerçekçi olacak oran bu rakamın iki katına çıkartılmasıdır" şeklinde konuştu.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin ayda ortalama 50 binin üzerinde iltica başvurusunu değerlendirdiğini, bu başvuruların üçte birinden fazlasının reddedildiğini belirten Peter Altmaier "Sığınma başvurusu reddedilerek ülkesine geri gönderilenlerin sayısını artırmak zorundayız" dedi.

Altmaier ayrıca sığınmacı krizinin kontrol altına alınmasına ilişkin AB-Türkiye anlaşmasının da herkesin beklediğinden daha iyi işlediğini savundu. "Hedefimiz mülteci sayısını etkili bir şekilde düşürmekti" diyen Altmaier "Bu hedefe ulaşmışız gibi görünüyor" açıklamasını yaptı.

Afrika ülkeleriyle işbirliği

Berlin hükümeti bu bağlamda birçok ülkeyle geri kabul anlaşması imzalamayı hedefliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel benzer bir işbirliğinin Libya ile sağlanmasına çalıştıklarını kaydetti.

"İnsanlara vatanlarına yakın bir yerde uygun koşulların sağlanması, hepsinin bize gelip bizim burada tüm entegrasyon konularıyla uğraşmamızdan çok daha uygun" diyen Merkel, Afrika ülkelerindeki gençlerin kendi ülkelerinde daha iyi bir gelecek perspektifine sahip olmaları için de bu ülkelere destek sözü verdi.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de daha önce Kuzey Afrika ülkeleriyle geri kabul anlaşması yapılması gerektiğini savunmuştu. De Maizière dün yaptığı bir açıklamada da Afrika'dan büyük bir mülteci akını beklendiğini açıklamıştı.