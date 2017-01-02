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Dünya
Deutsche Welle

Sınır dışı edilen Rus diplomatlar Moskova’ya vardı

ABD’nin sınır dışı ettiği 35 Rus diplomat ve aileleri, pazar günü Moskova’ya ulaştı.

02 Ocak 2017 13:20

ABD'nin Başkanlık seçim kampanyaları sürecinde çeşitli kurum ve kişilere siber saldırı düzenledikleri ve bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle sınır dışı kararı aldığı 35 Rus diplomat ve aileleri başkent Moskova'ya ulaştı.

Washington'daki Rusya Büyükelçiliği, "istenmeyen adam” ilan edilen Rus diplomatlar ve aileleriyle birlikte toplam 96 kişinin ABD'den ayrıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir sözcü, Rusların ülkeden ayrıldığını teyit etti. Böylece ABD Başkanı Barack Obama'nın tanıdığı 72 saatlik süreye uyulmuş olduğu kaydedildi.

Obama'nın açıklaması

ABD Başkanı Barack Obama geçen hafta yaptığı açıklamada, "Rus hükümetinin Amerikan seçimlerini hedef alan, Amerikalı yetkililerin saldırgan bir şekilde taciz edilmesi ve siber operasyonlarına karşı bir dizi eylem emri verdim" demişti.

Bu tedbirler arasında Rus FSB ve GRU istihbarat ajanslarına yaptırım uygulanması, 35 Rus diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilmesi ve New York ve Maryland'de istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığı iddiasıyla iki Rus yerleşkesinin kapatılması yer alıyordu.

Rusya ise önce ABD'ye misilleme yapılacağını açıklamış ardından Rusya Devlet Başkanı Putn'in 35 ABD'li diplomatı sınır dışı etmeme kararı aldığı bildirilmişti.

Trump şüphelerini dile getirdi

Obama'nın halefi Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD gizli servislerinin bulgularıyla ilgili şüphelerini dile getirmişti. Trump, "Rusya'ya karşı böyle ağır suçlamalarda bulunanlar emin olmalı” demişti.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Trump Rusya ile sıkı ilişkileri destekliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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