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Dünya

Sınır dışı edilen mülteci "Dönersem öldürüleceğim" dedi, pilot uçağı kaldırmadı: Onu götüremeyeceksiniz!

“Uçmuyorum. Birinin hayatı tehlikede”

31 Ağustos 2017 11:29

İngiltere’nin Heathrow Havalimanı’ndan kalkacak bir THY uçağına, Afgan bir mülteci zorla sınır dışı edilmek üzere bindirilmek istendi. Ancak THY pilotu, mültecinin hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek kalkış yapmayı reddetti.

Geri dönerse Taliban’ın kendisini öldüreceğini söyleyen 22 yaşındaki Afgan mülteci Samim Bigzad’ın İngiltere'de kalma başvurusu kabul edilmedi ve Bigzad’ın ülkesine zorla gönderilmesine karar verildi. Yetkililer, Bigzad’ı İstanbul aktarmalı Afganistan’a götürecek uçuş için Heathrow’a götürdü. THY uçağının tünelinde üç güvenlik görevlisinin gözetiminde uçağa götürülen Bigzad, “Afganistan’da öldürüleceğim” diyerek ağlamaya ve bağırmaya başladı.

Bu sırada devreye THY pilotu girdi. Tünelde güvenlik güçlerinin karşısına çıkan pilot, “Onu götürmeyeceksiniz. Uçmuyorum. Birinin hayatı tehlikede” dedi. Pilotun kesin tavrı sonucu görevliler mülteciyi geri götürdü. Kalkış ise 45 dakika gecikti.

Pilotun yetkisi var

İnsan hakları aktivistleri bir süredir Bigzad’ın geri götürülmesine karşı kampanyalar yapıyordu. Son olarak uçağa binecek yolcuları durumdan haberdar ederek tepki göstermelerini amaçladılar. Pilotun tavrı ise sürpriz oldu. Aktivistler, THY pilotuna teşekkür etmek istediklerini ancak ismini bilmediklerini söyledi.

Avrupa Birliği havacılık kurallarına göre bir uçakta kimin seyahat edip edemeyeceğine karar vermede pilotların tam yetkisi var.

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