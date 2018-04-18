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Dünya

Sınır dışı edilen Afgan göçmen sayısı 6 bin 846 oldu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerde dört charter seferi daha yapılarak Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderileceğini bildirdi

18 Nisan 2018 01:26

İran üzerinden Türkiye'ye gelen Afganistan uyruklu göçmenlerin sınır dışı edilmeleri devam ediyor. Erzurum, Ağrı ve İzmir'den uçakla Afganistan'ın başkenti Kabil'e geri gönderilen Afgan sayısı 6 bin 846'ya ulaştı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “son dönemde Türkiye'yi umut olarak görerek İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde kolluk birimlerince yakalandığını” ifadeleri yer aldı.

4 sefer daha yapılacak

“Yaşanan akınların önlenmesi amacıyla gerekli idari kararlar ve parmak izi kayıtları alınarak işlemleri tamamlanan ve seyahat belgeleri temin edilen Afganistan uyruklu 6 bin 846 düzensiz göçmenin Erzurum, Ağrı ve İzmir'den Kabil'e düzenlenen 9 charter seferine ek olarak tarifeli uçuşlarla ülkelerine dönüşlerinin sağlandığı” bildirildi.

Açıklamada, “önümüzdeki günlerde planlanan 4 charter seferiyle Afgan göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sürdürüleceği de” kaydedildi.

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