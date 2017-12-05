Sınıfta velilerin aldığı ısıtıcılarla ders işliyorlar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, kalorifer kazanı arızalanan bir ilkokulda öğrenciler sınıfta velilerin aldıkları ısıtıcılarla mont ve bere giyerek ders işliyor.

Erenler Tepekum Mahallesi\'ndeki Mehmet Nuri İlkokulu\'nda 2 ay önce kalorifer kazanı arızalandı. Okul yönetimi, iddiaya göre havaların soğuması üzerine velilere çocukların okudukları sınıfa elektrikli ısıtıcı almaları için talepte bulundu. İlkokulda bazı veliler bir araya gelip çocuklarının üşümemesi için ısıtıcı alırken, bazı sınıflarda ise ısıtıcı alınamadı. Derslerde üşüyen öğrenciler montlarını giyip, bere takarak ders görmeye başladı. Duruma tepki gösteren veliler, havaların da iyice soğumaya başladığı dönemde arızanın bir an önce giderilmesini istedi.



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