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Sınıfta sıkılan parfümden etkilenen öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı (2)

TABURCU EDİLDİLER Trabzon'daki Bener Cordan Ortaokulu'nda, sınıfta sıkılan parfümden etkilenerek, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sınıf öğretmeni ve 17 öğrenci, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi

29 Mart 2018 18:07

TABURCU EDİLDİLER
Trabzon\'daki Bener Cordan Ortaokulu\'nda, sınıfta sıkılan parfümden etkilenerek, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan sınıf öğretmeni ve 17 öğrenci, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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TABURCU EDİLDİLER Trabzon Bener Cordan OrtaokuluKanuni EğitimAraştırma HastanesiFOTOĞRAFLI

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